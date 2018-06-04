الجارحى يتوقع وصول إيرادات قناة السويس إلى 5.6 مليار دولار

وزير المالية الجديد عمرو الجارحى

خالد بدر الدين



يتوقع عمرو الجارحى وزير المالية وصول إيرادات قناة السويس خلال السنة المالية الحالية التى تنتهى 30 الشهر الجارى إلى حوالي 5.6 مليار دولار بزيادة 14 % عن السنة المالية السابق التى بلغت فيها إيرادات قناة السويس 4.95 مليار دولار .



وأعلن عمرو الجارحي بداية هذا الأسبوع إن إيرادات قناة السويس في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2017-2018 ارتفعت إلى حوالى 5.1 مليار دولار كما أنها حققت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى الذى بدأ يناير إيرادات تجاوزت 2.341 مليار دولار بزيادة بلغت 13.4% مقارنة بنفس الشهور من العام الماضى التى سجلت فيها حوالى 2.064 مليار دولار كما صعدت إيرادات القناة خلال شهر مايو الماضى بحوالى 16% لتصل إلى 512 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى التى بلغت فيه 439.8 مليون دولار.



و كان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه تعليماته لهيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية للقناة لمواصلة ببذل الجهود لتطوير قدرات هيئة قناة السويس وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع تزايد الاهتمام من قبل كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى المنطقة والتعاقد مع عدة شركات عالمية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوقيع اتفاق إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى قناة السويس بشرق بورسعيد على مساحة 5.250 مليون متر مربع، ما يعكس تزايد الاهتمام الدولى بهذه المنطقة المحورية.



وتسعى هيئة قناة السويس لرفع كفاءة القناة وامتلاك أسطولا من سفن الخدمات البحرية، لتقديم المزيد من الخدمات اللوجيستية والبحرية، بما يعبر بهذه المنطقة إلى مصاف المناطق الأكثر جذباً للاستثمار فى العالم مع تضافر جهود مؤسسات الدولة للعمل على نجاح المشروعات الجارى تنفيذها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة لهذه المنطقة، بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة حالياً.



وتتوقع الهيئة ارتفاع الإيرادات إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 كما تختصر قناة السويس التى يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا فى حوالى 15 يوما فى المتوسط وهي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.