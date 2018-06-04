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بورصة وشركات
البورصة تستهل تعاملات الإثنين بصعود محدود
الإثنين 04 يونيو 2018 12:05 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي محدود وسط مشتريات للمسثثمرين المصريين والعرب.
وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.20% ليصل إلى 16708 نقاط، كما ارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.03% ليسجل مستوى 84.4%، وامتد الصعود إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.06% إلى 2156 نقطة.
يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الثلاثيني 1.59% عند مستوى 16675 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25% ليسجل 844 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.77% عند مستوى 2154 نقطة.
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