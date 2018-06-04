البورصة تستهل تعاملات الإثنين بصعود محدود

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي محدود وسط مشتريات للمسثثمرين المصريين والعرب.



وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.20% ليصل إلى 16708 نقاط، كما ارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.03% ليسجل مستوى 84.4%، وامتد الصعود إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.06% إلى 2156 نقطة.



يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الثلاثيني 1.59% عند مستوى 16675 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25% ليسجل 844 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.77% عند مستوى 2154 نقطة.