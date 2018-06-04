البورصة تجنى 700 مليون جنيه من ضريبة الدمغة

البورصة المصرية

أحمد على:



بدأت وزارة المالية أمس، تطبيق الزيادة الجديدة فى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، ورفعت نسبتها إلى 1.5 فى الألف بدلًا من 1.25.



وكشف طارق عبدالبارى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، أن حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة منذ تطبيقها فى 28 يونيو2017 وحتى نهاية شهر مايوالماضى، بلغت 700 مليون جنيه.



يشار إلى أن تلك الحصيلة لم تصل إلى نصف المبلغ الذى كان مستهدفا من جانب الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، عن العام المالى الحالى، والبالغ 1.570 مليار جنيه، حسب البيان المالى للموازنة العامة للدولة.



وتفرض الضريبة تدريجياً حسب القانون على 3 مراحل، الأولى : 1.25 فى الألف يتحملها كل من المشترى والبائع على حدة، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، ولمدة عام ينتهى فى 31 مايوالماضى، فيما تبدأ المرحلة الثانية من مطلع شهر يونيوالجارى، وحتى نهاية مايو2019 المقبل بواقع 1.50 فى الألف، وتبدأ الثالثة : من مطلع شهر يونيو2019.



وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «فانتج» للوساطة فى الأوراق المالية، إن الحصيلة المحققة ضعيفة فى الوقت الذى يمكن فيه تحصيل أكثر من 100 مليار جنيه، إذا تم تحسين منظومة تحصيل الضرائب، والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي.



وأضاف لـ «المال» أن البورصة لا تستطيع تحمل مثل تلك الضرائب، مشيرًا إلى أن السوق المحلية لا يجب مقارنتها بالأسواق الأخرى، فهى تحتاج إلى المزيد من المحفزات لزيادة عدد المستثمرين وأحجام التداول.



وأكد أن البورصة لن تتأثر برفع نسبة ضريبة الدمغة إلى 1.5 فى الألف، مرجعًا ذلك إلى أن الأمر معروف مسبقًا، ومن ثم فإن المستثمرين قد أعدوا حساباتهم حسب نسبة الضريبة الجديدة.



فى سياق متصل، وصف محمد فتح الله، العضوالمنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، الحصيلة المستهدفة من «المالية» بـ «الوهمية» فى ظل انخفاض الحصيلة الفعلية عن نظيرتها المستهدفة بـأكثر من %55.



وأضاف أن ضريبة الدمغة شكلت عائقا أمام زيادة التداولات بالسوق إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 1.5 مليار حاليا، عرقلت زيادة عدد المستثمرين الناشطين بالبورصة.