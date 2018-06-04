التجارة تنشئ مركزًا لوجيستيًا على الحدود الغربية

وزارة الصناعة والتجارة

لتعزيز الصادرات المصرية إلى ليبيا والأسواق المجاورة

مفاوضات مع "الاستثمار" للتعاقد مع شركة خاصة لإعداد دراسات الجدوى



محمد ريحان وأحمد اللاهونى:



تدرس وزارة التجارة والصناعة إقامة مركز لوجيستى للمنتجات المصرية على الحدود الغربية مع ليبيا خلال الفترة المقبلة، بغرض ضمان توفرها وعرضها بشكل دائم للوكلاء والمستوردين.



وقالت مصادر حكومية لـ«المال» إن المركز سيقام على مساحة 700 فدان، مشيرة إلى أن هيئة تنمية الصادرات تقدمت بمذكرة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لإنشاء المركز.



وتضم المراكز اللوجستية مخازن كبيرة، لأنواع مختلفة من السلع والبضائع التى تحتاجها الأسواق الخارجية.



وأضافت المصادر أن وزارة التجارة تتفاوض مع «الاستثمار والتعاون الدولى» للتعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لإعداد دراسات الجدوى المطلوبة للمركز، وتحديد الخدمات المنتظر تقديمها، وحجم الاستثمارات اللازمة، متوقعة بدء التنفيذ خلال النصف الثانى من 2018.



وتعتمد وزارة التجارة والصناعة بشكل كبير على إقامة المراكز اللوجيستية وتنظيم البعثات التجارية واستقدام الوفود والمشاركة فى المعارض، باعتبارها آليات ناجحة فى زيادة التصدير إلى الأسواق الأفريقية، لتحقيق إستراتيجية الوزارة لعام 2020.



وتستهدف «التجارة» متوسط نمو للصادرات بنحو %10 سنويًا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى، بحيث تحقق زيادة فى الصادرات بأسواق إفريقيا والدول العربية بنسبة %20، و%5 بالولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، و%10 بدول آسيا.



من جهته أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أهمية إنشاء مركز لوجيستى على الحدود الغربية، لأنه يدعم الصادرات المصرية إلى الأسواق المجاورة، خاصة الليبية.



وأشار إلى أن ليبيا كانت وما زالت من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية، خاصة مع بدء إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة، قائلا: المستوردون فى ليبيا يحتاجون «بضاعة حاضرة»، ما يضمن تسهيل عملية التبادل التجارى بين الطرفين.



وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018، بنسبة نمو بلغت %16، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، مسجلة 8 مليارات و644 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



وأشار التقرير إلى أن إجمالى حجم التجارة الخارجية حقق نمواً ملحوظاً بنسبة %12، مسجلاً 29 مليار و357 مليون دولار، مقابل 26 مليار و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.