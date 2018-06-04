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نقل وملاحة
قناة السويس تمدد خصومات حاويات الساحل الأمريكى حتى 31 ديسمبر
الإثنين 04 يونيو 2018 08:29 ص
قناة السويس
أخر الأخبار
قناة السويس
نادية سلام:
قررت هيئة قناة السويس أمس استمرار العمل بالتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقى الأمريكى والمتجهة مباشرة إلى جنوب وشرق أسيا حتى 31 ديسمبر المقبل.
وتشمل تلك التخفيضات منح سفن الحاويات القادمة من ميناء «نورفولك» وما شماله بالمحيط الهادى متجهة إلى موانئ «بورت كيلانج» وماشرقه تخفيضًا بنسبة %45 من رسوم العبور العادية.
وتمنح سفن الحاويات القادمة من الموانئ «جنوب نورفولك» ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وماشرقه تخفيضًا %65 من رسوم العبور العادية، على أن تحصل على تخفيض %55 حال اتجاهها إلى موانئ كولومبو، وماشرقه حتى ما قبل «بورت كيلانج».
وأكدت مصادر مطلعة فى هيئة قناة السويس أن هذه التخفيضات تسهم بنسبة %10 من عائدات قناة السويس السنوية، وتستهدف جذب السفن التى تعبر طرقا أخرى بديلة، أهمها رأس الرجاء الصالح.
وأوضحت أن التخفيضات جاءت تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن عملاء قناة السويس.
يذكر أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أكد الأسبوع الماضى، أن القناة حققت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى، عائدات 2.341 مليار دولار، بزيادة %13.4 مقارنة بالشهور المقابلة للعام الماضى التى بلغت 2.064 مليار دولار.
وارتفعت إيرادات القناة خلال شهر مايوالماضى %16 لتصل إلى 512 مليون دولار، مقارنة بنحو 439.8 مليون دولار للشهر نفسه العام الماضى.
فى السياق ذاته، أكد التقرير السنوى الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD» أن الاقتصاد العالمى يشهد تحسنا خلال العام الجارى، متوقعا أن تزيد التجارة المنقولة بحرا بنسبة %2.8، بكميات تصل إلى 10.6 مليار طن، مقابل 10.2 مليار طن لعام 2016.
وأفاد التقرير بأن التوقعات على المدى المتوسط تشير إلى تزايد معدل النموالسنوى بمقدار %3.2 بين عامى 2017 حتى 2022، بجانب ارتفاع ملحوظ فى تجارة الحاويات والصب بسبب زيادة الطلب على الواردات فى الصين.
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