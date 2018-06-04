الاتحاد السكندري يتعاقد مع خالد قمر

الاتحاد السكندري

وكالات:



دعم نادي الاتحاد السكندري صفوف فريق كرة القدم الأول بالتعاقد مع المهاجم خالد قمر، لاعب نادى الزمالك السابق.



ونجحت إدارة النادى، الأحد، في حسم انتقال اللاعب بعقد يمتد لموسمين.



وقال اللاعب إنه يعتز كثيرا بالموسم الذي قضاه داخل صفوف الاتحاد، وإنه عاشق لجماهيره.



من جانبه، تقدم محمد مصيلحى، رئيس النادى، بالشكر لمجلس إدارة الزمالك «للدعم والمساندة».