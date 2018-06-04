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اتصالات وتكنولوجيا
روسيا اليوم: مراقبة منصات التواصل الاجتماعي خلال المونديال
الإثنين 04 يونيو 2018 12:22 ص
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كشف رئيس إدارة الأمن التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هيلموت سبان، بأن الإجراءات الأمنية خلال مونديال روسيا 2018، ستتضمن مراقبة منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وقال سبان في تصريحات لصحيفة "فيلت آم سونتاج" نشرتها، الأحد: "ستكون هناك وحدات مسؤولة عن نوع من المراقبة ورصد ما يكتب في منتديات ومدونات معينة"، وفق ما نقله موقع التلفزيون الروسي "روسيا اليوم".
واعترف سبان بأن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن "أن تشكل خطرا أيضا، خاصة من خلال الأخبار المزيفة"، وهو ما يستدعي تعاونا وثيقا بين روسيا، المستضيفة للبطولة، والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأضاف سبان: "الشيء المهم هو التعاون على المستوى الدولي، وهو أمر يسير بشكل جيد".
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