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سيـــاســة
السيسي يبحث مع رئيس المخابرات السوداني سبل تعزيز العلاقات
الأحد 03 يونيو 2018 09:45 م
السيسي يبحث مع رئيس المخابرات السوداني سبل تعزيز العلاقات
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السيسي يبحث مع رئيس المخابرات السوداني سبل تعزيز العلاقات
المال- خاص
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الفريق صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانى والذى نقل له تهنئة الرئيس السودانى عمر البشير بمناسبة بدء فترة رئاسية جديدة له، وفق بيان.
وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فى ضوء التحديات الإقليمية الحالية.
وفى سياق متصل، أكد الرئيس السيسى على تقديره وامتنانه للرئيس عمر البشير والشعب السودانى الشقيق متمنياً دوام التوفيق والسداد لكل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والإستقرار فى البلدين الشقيقين الذى جمعتهما حضارة وادى النيل.
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