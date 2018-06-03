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أول أيام امتحانات الثانوية العامة..27 حالة مرضية أبرزها تشجنات عصبية
الأحد 03 يونيو 2018 09:34 م
الثانوية العامة 55699
أخر الأخبار
الثانوية العامة 55699
أحمد صبرى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، استقبال 27 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة بمستشفيات وزارة الصحة، وذلك خلال اليوم الأول للامتحانات.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أنه تم اسعاف 4 حالات وغادروا، فيما تم نقل 23 حالة الى المستشفيات لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، لافتاً الى أن الحالات تراوحت مابين اغماء، وهبوط عام، ومغص معوى، وضيق بالتنفس، وتشنجات عصبية، وحالات نفسية، ومن المنتظر خروج معظمهم خلال الساعات القليلة القادمة.
وأشار "مجاهد" إلى أن مسشفيات محافظة كفر الشيخ استقبلت 7 حالات، واسيوط 2، والبحيرة 3، والمنيا 2، وبنى سويف 2، والاسكندرية 2، والجيزة2 ، ودمياط 2، والشرقية حالة واحدة.
وأكد "مجاهد" أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة عضو من الفريق الصحي (طبيب أو زائرة صحية) تم تدريبهم علي علاج الحالات البسيطة وعمل الإسعافات الأولية للحالات التي تحتاج إلي إحالة.
ولفت "مجاهد" إلى الدفع بـ 1200 سيارة إسعاف تتواجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، بالإضافة الى جاهزية سيارات أخرى بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ إليها ،مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أى حالات مرضية.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والازهرية شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد في المحافظات تحسبًا لأى طوارئ ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بالوزارة برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات، ويتم رفع تقرير يومى للدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان، وذلك حتى انتهاء فترة الامتحانات.
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