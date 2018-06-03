السيسي يعتمد حركة تنقلات 199 دبلوماسيًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المال - خاص



اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حركة الترقيات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، وتضمنت ترقية (199) دبلوماسيًا من مختلف الدرجات بمقر ديوان عام الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.



من أبرز من شملتهم الترقيات المتحدثين الرسميين باسم رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، وعدد من سفراء مصر بالخارج.



وشملت الحركة ترقية السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، والسفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، والسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.



وتضمنت ترقية 16 سفيرًا إلى درجة سفير ممتاز، من ضمنهم سفراء مصر في كل من لاهاي والكويت وبروكسل والسعودية وإثيوبيا، فضلاً عن السفير خالد جلال مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، وترقية (25) وزيرًا مفوضاً إلى درجة سفير، وترقية 34 مستشارًا إلى درجة وزير مفوض، وترقية 31 سكرتير أول إلى درجة مستشار، وترقية 37 سكرتير ثان إلى درجة سكرتير أول، وترقية 37 سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثان، وترقية 19 ملحقا دبلوماسيا إلى درجة سكرتير ثالث.



جدير بالذكر، أن حركة الترقيات قد جاءت بناء على المراجعة الدقيقة التي أجرتها وزارة الخارجية لكافة أعضاء الوزارة ممن يستحقون الترقية بناءً على القواعد المنصوص عليها في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، وبناء علي تقارير كفاءة الأداء الخاصة بكل من تمت ترقيتهم، فضلاً عن اجتياز الأعضاء الذين تمت ترقيتهم إلى درجة مستشار الاختبارات التحريرية والشفوية المنصوص عليها في القانون لترقيتهم إلى تلك الدرجة.