أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 646 جنيها

الذهب 99
الذهب 99
الذهب 99

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا خلال التعاملات اليومية؛ نتيجة غلق بورصة الذهب العالمية.

وسجل عيار 21 اليوم نحو 646 جنيها للجرام مقابل 648 جنيها أمس.

وسجل عيار ١٨ 553 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 738 جنيها، وسجلت الأوقية 1293 دولارا.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5167 جنيها.
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