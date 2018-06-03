استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 646 جنيها

الذهب 99

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا خلال التعاملات اليومية؛ نتيجة غلق بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 646 جنيها للجرام مقابل 648 جنيها أمس.



وسجل عيار ١٨ 553 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 738 جنيها، وسجلت الأوقية 1293 دولارا.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5167 جنيها.