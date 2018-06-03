مصر والسعودية تقودان مكاسب 4 بورصات عربية.. وهبوط أبوظبى

البورصة العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الأحد- بقيادة السعودية ومصر، وهبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها أبو ظبى، واستقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير يذكر عند 1266 نقطة، وسط تعاملات ضعيفة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز 2 % ليسجل 8330 نقطة، بعد تعيين رجل الأعمال البارز أحمد بن سليمان الراجحي وزيرًا جديدًا للعمل في خطوة لاقت ترحيباً على نطاق واسع من القطاع الخاص.



وقال خبراء اقتصاديون، إنه من المتوقع أن يساهم الوزير الجديد في تهيئة بيئة ملائمة لقطاع الأعمال، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، والمساعدة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وكسبت أسعار أسهم مجموعة سامبا المالية 4.7 %، وبنك الراجحى 5.2 %، إذ أن الوزير الجديد أحد أبناء مؤسس بنك الراجحي.



وقفز سعر سهم شركة المراعي 8.5 % ليحقق أفضل أداء في السوق بعد أن أعلنت أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج الأسبوع الماضي، أنها تخطط لإنفاق 10.6 مليار ريال (2.83 مليار دولار) في إطار خطة أعمال مدتها 5 سنوات.



وتقدم المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة 1.6 % ليتجاوز 16675 نقطة، بعدما هوى الأسبوع الماضى 1.3 % مع هبوط سعر سهم شركة السويدي إليكتريك 3.6 %، وسعر سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) 2.9 % فى الجلسة السابقة.



وارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 08 % ليصل إلى 2987 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 2.1 %، وسعر سهم بنك دبي الإسلامي 2.8 %، وزاد مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.6 % ليرتفع إلى 8931 نقطة، بفضل صعود سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 7.5 %.



وانخفض مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.9 % ليصل إلى 4566 نقطة، مع تراجع سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 8 %، وخسر سعر سهم شركة الدار العقارية 0.5 %، وسعر سهم شركة رأس الخيمة العقارية 1.5 %.



وارتد مؤشر بورصة الكويت 0.4 % ليهبط إلى 4710 نقاط، بينما خسر مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4602 نقطة.