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ثقافة وفنون
سامح حسين: «لو أنا مش نجم شباك محدش هيشغلني»
الأحد 03 يونيو 2018 08:28 م
سامح حسين
أخر الأخبار
سامح حسين
أحمد صبرى
علق الفنان سامح حسين على آراء النقاد أنه لا يصلح نجما للشاشة: لو أنا مش نجم شباك محدش هيشغلنى، مؤكدا أن له جمهوره كما دخل فى الوقت الحالى فى مجال الإنتاج، حيث لديه شركة إنتاج كارتون.
وأشار خلال لقائه مع برنامج رامز تحت الصفر على قناة إم بى سي مصر، إلى أنه يرفض طريقة كوبر مدرب منتخب مصر، مطالبا بضرورة أن تكون هناك خطط هجومية حتى يستمتع الشعب المصرى.
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