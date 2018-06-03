محمد صلاح يطمئن جماهير مصر بصورة وكلمتين

علي المصري - أحمد صبري



طمأن الدولي المصري محمد صلاح، الأحد، نجم ليفربول اﻹنجليزي، جماهير منتخب مصر بصورة وكلمتين عقب إصابته التي هددت مشاركته في كأس العالم.



وأصيب محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول وريال مدريد الإسباني ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت لصالح الفريق الملكي 3-1 منذ قرابة أسبوع.



وعقب إصابة صلاح في الكتف والتي خرج على إثرها في الدقيقة 30 من مباراة ليفربول وريال دارت الكثير من الشائعات بشأن قدرته على المشاركة من منتخب مصر في كأس العالم.



ونشر محمد صلاح في حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأحد صورة جديدة له وهو يقوم بإجراء بعض التمارين العلاجية كتب فوقها : "مشاعر جيدة".



وزاد غياب صلاح عن وسائل التواصل الاجتماعي من الغموض بشأن حالته الصحية خاصة وأنّه لم ينشر سوى تغريدة وحيدة بعد الإصابة جاء فيها: "كانت ليلة صعبة جداً، إلا أنني مقاتل، رغم الصعاب، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعا فخورين"، وتابع: "حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاج إليها".



وقدم صلاح موسماً استثنائياً مع ليفربول توّج على إثره بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ونافس على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.



ومع أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد في أكثر من مناسبة جاهزية صلاح للمونديال لكن إمكانية عودته في مباراة مصر والأوروجواي الأولى في كأس العالم ما زالت موضع شك.



وأوقعت قرعة المونديال مصر في المجموعة الأولى مع روسيا المضيفة والأوروجواي والسعودية، ويخوض منتخب الفراعنة مباراته الأولى في 15 يونيو أمام أوروجواي، والأخيرة في الدور الأول في 25 منه.



** تفاعل يتصاعد



ولاقت تغريدة صلاح تفاعلا كبير بين المغردين، حيث حصلت على قرابة 80 ألف إعجاب و13 ألف إعادة تغريد خلال ساعة واحدة.



وتفاعل أيضا نجوم كرة قدم مع الصورة حيث غرد أحمد حسام ميدو فقال: نحن ننتظرك تعافى سريعا، حتى يلحق بمباريات كأس العالم.

