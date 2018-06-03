مجلس البطاقات العالمى يمنح ون جلوبال شهادة PCI - DSS‎

البطاقات

المال - خاص



منح مجلس البطاقات العالمى "PCI" للعام الثانى على التوالى، مجموعة "ون جلوبال"، شهادة الاعتماد والتوافق الدولى (PCI DSS) بنسختها الأحدث (3.2) والتي تعتبر أحدث معيار عالمي يوفر أعلى مستويات الحماية والسرية للبيانات الخاصة ببطاقات الدفع الإلكترونية، وذلك لامتثال أنظمة (ون جلوبال) وتطبيقاتها لأهم وأحدث المعايير المصرفية لقياس أمن وسرية بيانات العملاء من حملة بطاقات الدفع الإلكتروني، وبوصفها الشركة الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الإبداع والابتكارات الرقمية وخدمات التكنولوجيا المالية عبر الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.



ويعتبر مجلس البطاقات العالمي (PCI) الجهة المختصة بتطبيق أعلى معايير الأمن والحماية لحفظ وتخزين معلومات البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة.



قامت "ون جلوبال" بتقييم وتدقيق خدماتها ومنتجاتها في تطبيق هذا المعيار الأمني لبطاقات الدفع الالكتروني (Payment Card Industry Data Security Standards)، والذي اعتمدته البنوك لتوفير مستوى عال من الحماية والسرية للبيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع الالكتروني.



وأعرب محمد الرشيدى، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي مجموعة "ون جلوبال"، عن سعادته واعتزازه بحصول الشركة على هذه الشهادة التي تضاف إلى الإنجازات التي تسعى "ون جلوبال" لتحقيقها في مجال الخدمات الإلكترونية الرقمية، بتقديم أفضل الطرق والوسائل التي تضمن أمن وحماية معلومات وبيانات المستخدمين والعملاء وتحقق إستراتيجية الشركة فى اكتساب ثقة عملائها بتقديم خدمات مميزة تتماشى مع المتغيرات الرقمية، وتعزز من حماية بيانات حاملي بطاقات الدفع الالكترونى".



وأوضح محمد الرشيدى، أن تطبيق معايير الحماية والأمن لبطاقات الدفع الالكترونى تهدف لتقيل المخاطر التى قد تترتب على إختراق بيانات بطاقات الدفع، من خلال توجيه مستخدمي البطاقات لكيفية التعامل الآمن مع البيانات بأعلى معايير الجودة والكفاءة المهنية المعتمدة عالمياً، والتى تحمى عمليات الدفع الالكترونى من الاحتيال والقرصنة.



وأضاف المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ مجموعة "ون جلوبال"، بقوله: "ون جلوبال من الشركات التي تسعى دائمًا إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات عالمية وإقليمية، وهي جزء من استراتيجيتها التشغيلية ONE، وتسعى لتكون مقدم لخدمات أنماط واساليب الحياة الرقمية عالمياً.



وأشار أحمد الجبالى الرئيس التنفيذى لـ مجموعة "ون جلوبال"، إلى أن الشركة رائدة فى سوق خدمات التكنولوجيا المالية Fintech ولديها العديد من الشركاء العالميين والإقليمين، وستشهد الفترة المقبلة زيادة التعاون مع القطاع البنكى وسيحدث طفرة فى تعاون "ون جلوبال" والاعتماد على منصتها الآمنة مع مشغلى شبكات الهواتف الذكية والتجار وشركات التجارة الإلكترونية، لضمان المعاملات الفعالة والآمنة للخدمات التى يقدمونها لعملائهم، مؤكدًا أن هذه الشهادة الدولية ستضع "ون جلوبال" بشكل تدريجى وبقوة فى سوق Fintech الذى لن يتمكن العديد من المنافسيين العالميين من اللحاق بنفس الوتيرة الأكثر أمنا التى حققتها "ون جلوبال".



وكشف الجبالى أن مجموعة "ون جلوبال" تمتلك الآن الامكانيات والموارد التي تؤهلها لقيادة شركات المنطقة في مجالات التحول الرقمي المالي، مبيناً أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء هي الأكبر في المنطقة بين نظرائها في هذا المجال.



جدير بالذكر أن مجموعة "ون جلوبال" حصلت على أول شهادة (PCI DSS) لمركز بيانات البحرين فى عام 2017، وفى إبريل من 2018 نجحت فى تحقيق الالتزام الجديد لآمن وحماية المعاملات الإئتمانية ومعاملات البطاقات النقدية وحماية حاملى البطاقات، وتم تدقيقه ومراقبته من قبل مجلس البطاقات العالمى (PCI) والتى نتج عنها تجديد شهادة ( PCI DSS)، وخلال هذه الفترة قامت المجموعة باستيفاء كافة الشرروط الللازمة للحصول على هذه الشهادة الدولية.