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سيـــاســة
بالصور.. التوتر الأمني على الحدود يزيد من دعم نتنياهو
الأحد 03 يونيو 2018 06:45 م
بنيامين نتنياهو
أخر الأخبار
بنيامين نتنياهو
عادل عبدالجواد
أعد موقع "واللا" الإسرائيلي استطلاعا جديدا نشِر اليوم الأحد، جاء فيه أن شعبية رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما زالت آخذة بالازدياد، بالمقابل بدأت تنخفض شعبية خصمه الرئيسي في الانتخابات القادمة، رئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لبيد، حسبما ورد بالموقع.
وفق نتائج الاستطلاع أنه لو جرت الانتخابات في يومنا هذا، كان سيحظى حزب الليكود برئاسة نتنياهو بـ34 مقعدا، بفارق أكبر بكثير من الحزب الثاني من حيث جحمه، حزب "هناك مستقبل"، الذي كان سيحصل على 16 مقعدا فقط.
في استطلاع سابق أجري قبل نحو شهر، حاز حزب الليكود على 29 مقعدا، يبدو أنه في الشهر الأخير الذي تصدرت فيه الحالات الأمنية الهامة على الحدود الإسرائيلية مع غزة وسوريا العناوين الرئيسية، أثرت إيجابا في دعم نتنياهو، إذ حقق الليكود دعما من خمسة مقاعد بينما انخفض دعم الإسرائيليين لحزب "هناك مستقبل" بثلاثة مقاعد.
تعود زيادة دعم نتنياهو في الاستطلاعات إلى جدول الأعمال الأمني تحديدا الذي يرأسه منذ الأسابيع الماضية والتعامل مع قضيتين وهما التمركز الإيراني في سوريا، والتصعيد الاخير على الحدود مع غزة.
إضافة إلى ذلك، في ظل مناشدة وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية لتصعيد الرد الإسرائيلي حتى احتلال قطاع غزة مجددا، يتضح من الاستطلاع أن معظم الجمهور 58% يعارض هذا الحل، بينما يدعمه 29%.
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