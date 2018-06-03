تكتل 25 - 30 يتقدم بمذكرة رسمية لتأجيل إقرار الموازنة الجديدة

البرلمان المصري

ياسمين فواز



تقدم نواب تكتل ٢٥/٣٠ بمذكرة رسمية للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس؛ لتأجيل مناقشة وإقرار موازنة الدولة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، وعرضها لمزيد من البحث والدراسة، خاصة مع توافر وقت كاف يسمح بمناقشتها بتمعن يصل إلى شهر تقريبا.



من جانبه، استنكر المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 30/6، مناقشة المجلس لقانون الموازنة العامة، باعتباره الأخطر بين القوانين المراد مناقشتها.



وقال الحريري لـ"المال": "إن اجتماع لجنة الخطة اليوم لم يتحدث فيه سوى أربعة نواب فقط ولم يتم مناقشة التقرير الذي يصل عدد صفحاته إلى ٥٠٠ صفحة، وتابع: "الكارثة أن تقرير لجنة الخطة والموازنة تم إرساله على "التابلت" للاطلاع عليه، متسائلًا عن ماهية قيمة اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المقرر انعقاده اليوم الأحد، إذ إن التقرير تمت كتابته وإرساله للأعضاء، وإدراج مناقشة نفس التقرير ضمن جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة، في العاشرة من صباح اليوم نفسه.



وطالب الحريري هيئة مكتب مجلس النواب، بتأجيل إدراج مناقشة قانون الموازنة العامة، لإتاحة الفرصة للجنة المختصة لاستعراض ومناقشة التقرير، وإفساح المجال للأعضاء لدراسة التقرير، خاصة أن المجلس مازال أمامه شهر يونيو بالكامل، لإقرار مشروع القانون.



وانتقد عضو البرلمان تكرار مثل تلك الأمور كثيرًا، رغم إعلان رفضهم لذلك في مرات سابقة، وكان آخرها قانون البحوث الإكلينيكية، الذي لم يكن مدرجًا في جدول الأعمال، وتم إدراجه ومناقشته والتصويت عليه في يوم واحد، دون أن يتسنى للنواب الاطلاع على التقرير، متسائلًا عن دور الأغلبية البرلمانية في تمريره بشكل وصفه بـ"المحزن" و"المؤسف".



وأضاف الحريري، فوجئنا بنشر جدول أعمال جلسات مجلس النواب للأسبوع الحالى، أيام 3، 4، و5 يونيو المقبل، وجاء في جدول الأعمال ليوم الأحد الساعة الثانية عشرة ظهرًا، البند الثاني، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019 -2021 /2022، وخطة العام الأول منها 2018/2019، ومشروعات الموازنة العامة للدولة، موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019.



وتابع الحريري: "أننا نربأ بهيئة مكتب مجلس النواب وائتلاف الأغلبية، دعم مصر، وأحزاب الأكثرية، مستقبل وطن، وحزب الوفد، أن يتم مناقشة القوانين بهذا الشكل، وخاصة قانون الموازنة العامة للدولة".