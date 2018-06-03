تشريعية النواب توصى بإسقاط عضوية نائب بالمجلس

مجلس النواب

ياسمين فواز



أوصت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المغلق -اليوم الأحد- برئاسة المستشار بهاء بوشقة بإسقاط عضوية النائب خالد بشر، لكونه فقد الثقة والاعتبار بسبب الأحكام الصادرة عليه فى قضايا شيكات.



وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، على هامش الاجتماع، إن الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر فى قضايا جنح من القضايا التى تمس الشرف والاعتبار، وتتحقق فيها فيها شرط إسقاط العضوية عن النائب طبقا للمادة 110 من الدستور، والمادة "6" من قانون مجلس النواب، وقررت اللجنة إحالة مذكرة بشأن قرارها إلى مكتب المجلس.



وأوضح أبو شقة، أن مكتب المجلس حال موافقته على قرار اللجنة بأن حالة النائب تستوجب إسقاط العضوية سيحيل الموضوع إلى اللجنة التشريعية لتأخذ قرارها بشأن إسقاط العضوية عن النائب.



كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أحال فى جلسات سابقة للجنة التشريعية خطاب محافظ البنك المركزى، بصدور أحكام قضائية تجاه النائب خالد بشر لبحثه من الناحية القانونية والتشريعية وكلفها بعمل تقرير.



ويشير خطاب البنك المركزى إلى وجود منازعات قانونية بين المصرف المتحد والنائب خالد بشر، من خلال إقامة البنك دعاوى قضائية لشيكات بدون رصيد، بمبالغ مالية بملايين الجنيهات محررة من النائب، وترتب عليها صدور أحكام قضائية ضده بالحبس لمدد تراوحت بين 6 أشهر إلى 3 سنوات الأمر.



ومن ناحية أخرى، قررت اللجنة التشريعية تأجيل البت فى رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين وإعطاءه مهلة ستة أشهر لتسوية الأمر.



يذكر أن اللجنة بحثت طلب رفع حصانة مقدم ضد النائب بشأن قضايا شيكات مرفوعة عليه، وقال النائب فى الاجتماع أن عليه شيكات متبادلة مع الشاكى وقررت اللجنة إعطاءه مهلة لتسوية الأمر.