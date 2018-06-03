الموالح تتصدر الصادرات الزراعية لمصر.. والبطاطس بالمركز الثاني

الصادرات الزراعية

الصاوي أحمد



أكد تقرير للحجر الزراعي، أن صادرات مصر من الموالح احتلت المركز الأول بإجمالى مليون و20 ألف طن، من الفترة من بداية يناير إلى نهاية مايو الماضي، تليها البطاطس بإجمالى 797 ألف طن، فى حين احتل البصل المركز الثالث بإجمالى 146 ألف طن، والعنب بإجمالى 14 ألفًا و323 طنًا.



وأوضح التقرير -الذي حصلت "المال" على نسخه منه- أن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية من مختلف أنواع المحاصيل التصديرى خاصة الخضراوات والفاكهة خلال الفترة من الأول من يناير 2018 وحتى 31 مايو الحالى، بلغت مليوني و919 ألف طن، منها مليوني و73 ألف طن من الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو، والعنب.



وكشف أن إجمالى صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديرى الحالى منذ الأول من يناير 2018، حتى 24 مايو الحالى 697 و811 طنًا، مقارنة بـ 549 ألفا و759 طناً خلال الموسم الماضى، منها 348 ألفًا و120 طنًا من البطاطس تم تصديرها إلى جمهورية روسيا الاتحادية، وتصدير 171 ألف طن بطاطس لدول الاتحاد الأوروبى، مقابل تصدير 169 ألف طن للدول العربية وباقى الكميات لباقى الدول الأجنبية.