النعيم تتوقع صعود البورصة عند مستوى 17000 نقطة

البورصة المصرية

أسماء السيد



توقعت بحوث "النعيم"، أن يختبر مؤشر البورصة الرئيسي مستوى المقاومة عند 16700 نقطة، وسيدفعه نجاحه في اختبارها للصعود صوب مستوى 17000 نقطة، و17625 نقطة.



وعلى جانب آخر فإن التراجع منها 16335 نقطة، سيؤدي بدروه إلى مزيد من التراجعات نحو مستوى 16150 نقطة ثم 15850 نقطة.



وفيما يتعلق بمؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، أشارت إلى أن المؤشر تراجع من مستوى المقاومة عند 865 نقطة، ما يؤدي لمزيد من الهبوط قرب 820-825 نقطة، ناصحةً المتعاملين بصفة عامة في انتظار إشارة شراء جديدة.