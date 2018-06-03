البرلمان يلزم الحكومة بتقديم رؤية دمج الاقتصاد غير الرسمي خلال شهر

علي عبدالعال رئيس البرلمان 77

ياسمين فواز



طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتقدم خلال شهر من الآن برؤيتها وتوصيتها بشأن ضم الاقتصاد غير الرسمى، بالرسمى، قائلاً:"هذا إلزام للحكومة خلال شهر من الآن".



وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع قانون بشأن تسجيل العقارات خلال شهر من الآن، و97% من العقارات المصرية غير مسجلة، وبالتالى هذا إلزام من البرلمان للحكومة بشأن هذا القانون.



وشهدت الجلسة إحالة 8 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.



وشملت القرارات المحالة، ما يلي:



أولاً: رقم 202 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بشأن مشروع تنفيذ أجندة 2030 حول كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الأدنى.



ثانيًا: رقم 234 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق "النفق - شرم الشيخ"، بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتى.



ثالثًا: رقم 225 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى مصر، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور فى مصر.



رابعًا: رقم 226 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرضاً تصل قيمته إلى 18 مليارًا و626 مليون ين يابانى، إلى الحكومة المصرية، لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم، لبرنامج دعم المدارس المصرية اليابانية.



خامسًا: رقم 227 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بمبلغ 17 مليونًا و500 ألف دينار كويتي.



سادسًا: رقم 230 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق المالي بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية، بشأن التعاون فى مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.



سابعًا: رقم 231 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بمبلغ 8 ملايين يورو.



ثامنًا: رقم 241 لسنة 2018 بشأن اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، لتنفيذ البرنامج التنفيذي المشترك لحوض البحر المتوسط 2014 – 2020.