EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
هاشتاج #الثانوية_العامة الأول على «تويتر»
الأحد 03 يونيو 2018 05:09 م
امتحانات الثانوية العامة
أخر الأخبار
امتحانات الثانوية العامة
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #الثانوية_العامة المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر فى اليوم الأول من الامتحانات، حيث جرت اليوم امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية.
وكان أكثر ماتم تداوله على الهاشتاج ورقة متداولة لامتحان اللغة العربية، وتم تأكيد الوزارة على صحة الورقة، كما تداول المغردون أن الامتحان كان سهلا ولا توجد أى صعوبات.
وتناقل المغردون حالة الانتحار التى حدثت بمحافظة كفر الشيخ لطالب شنق نفسه قبل الامتحان، كما وجه آخرون الهاشتاج نحو المستقبل الصعب الذى سيواجهه الطلاب بعد انتهاء تلك المرحلة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا