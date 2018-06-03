هاشتاج #الثانوية_العامة الأول على «تويتر»

امتحانات الثانوية العامة

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج #الثانوية_العامة المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر فى اليوم الأول من الامتحانات، حيث جرت اليوم امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية.



وكان أكثر ماتم تداوله على الهاشتاج ورقة متداولة لامتحان اللغة العربية، وتم تأكيد الوزارة على صحة الورقة، كما تداول المغردون أن الامتحان كان سهلا ولا توجد أى صعوبات.



وتناقل المغردون حالة الانتحار التى حدثت بمحافظة كفر الشيخ لطالب شنق نفسه قبل الامتحان، كما وجه آخرون الهاشتاج نحو المستقبل الصعب الذى سيواجهه الطلاب بعد انتهاء تلك المرحلة.