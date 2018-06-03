الرقابة المالية تشكل لجنة تظلمات لمرشحي المقاصة

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المال - خاص



أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -اليوم الأحد- القرار رقم 688 لسنة 2018، بتشكيل لجنة لنظر التظلمات من قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، برئاسة المستشار القانوني لرئيس الهيئة وعضوية اثنين من رؤساء الإدارات المركزية بها.



وتتلقى اللجنة أوراق التظلم بدءًا من اليوم الأحد الموافق 3/6/2018 ولمدة خمسة أيام عمل، وتنهي أعمالها في موعد أقصاه أسبوعين، من تاريخ تقديم آخر تظلم لها واستيفاء أوراقه.



وتنظر اللجنة التظلمات التي قد ترد على نتائج الانتخابات النهائية.