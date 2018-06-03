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بورصة وشركات
البورصة تصعد مع إطلاق ثانى مراحل تطبيق ضريبة الدمغة
الأحد 03 يونيو 2018 03:26 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية لتطبيق ضريبة الدمغة على عمليات التداول.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.59 % عند مستوى 16675نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% عند مستوى 844 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.77% عند مستوى 2154 نقطة، وارتفع مؤشر «EGX50»0.88% عند 2844 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.23% عند مستوى 16871نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 668 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 54.5مليون جنيه و9.2 مليون 4.8 مليون جنيه و2.1 مليون على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 502 ألف جنيه 70.2 مليون على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 74 سهما من إجمالى 160 سهما متداولا،بينما هبط 32 وبقى 54 دون تغيير.
ووزعت شركات السمسرة اليوم على عملائها منشورا ببدء تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بواقع 1.5 فى الألف بدلا من 1.25 فى الألف، وذلك اعتبارا من جلسة تداول 1 يونيو الحالى، تطبيقا للمادة 83 مكرر من القانون رقم 76 لسنة 2017.
البورصة المصرية
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