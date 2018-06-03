الإسكندرية تطرح 7 قطع أراض للمزايدة العلنية بتأمين مؤقت 7 ملايين جنيه

الأراضى الصناعية

مها يونس



قررت محافظة الإسكندرية طرح عدد 7 قطع أراض للمزايدة العامة العلنية فى السادس والعشرين من يوينو الحالى، وذلك بنطاق حي شرق خلف أرض المحافظة، والتي خصصتها لنشاطي "الخدمي المتكامل والسكني"، بمساحة إجمالية تُقدر بـ 5.856 متر مربع تقريباً.



وأكدت مصادر بإدارة العقود والمشتريات أن قيمة التأمين المؤقت للدخول فى المزايدة مليون جنيه، لكل قطعة أرض، بينما تبلغ قيمة كراسة الشروط ألف جنيه، على أن تُعقد جلسة المزايدة العامة العلنية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر مبنى ديوان عام المحافظة.



وفندت إدارة العقود والمُشتريات بديوان المحافظة تفاصيل قطع الأراضى السبع، فتبلغ مساحة القطعة الأولى 787 م2 تقريبا ، بينما قطعة الأرض الثانية 792.80 م2 تقريبا ، فيما بلغت مساحة الثالثة 886م2 تقريبا ، وجميعها تحت العجز والزيادة، و"العبرة بكشف التحديد المساحى".



أما القطعة الرابعة فبلغت مساحتها 766 م2 تقريباً، ومساحة قطعة الأرض الخامسة 978 م2 تقريباً، والقطعة السادسة 912 م2 تقريباً، وبلغت مساحة القطعة السابعة 735 م2 تقريباً، وجميعها أيضاً تحت العجز والزيادة، والعبرة بكشف التحديد المساحى، وذلك وفقاً لإدارة العقود والمشتريات.