الودائع بالعملة المحلية تحقق أقل زيادة منذ مارس 2017

البنوك العاملة فى السوق المحلية

سيد بدر



حققت الودائع بالعملة المحلية، زيادة بنحو 28.7 مليار جنيه خلال أبريل الماضى وهى أقل زيادة منذ مارس 2017 لتصل إلى 2.262 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.233 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.



وارتفعت الودائع الجارية بنحو 12.8 مليار جنيه خلال الفترة، منها 30.5 مليار للقطاع العام، و194.2 مليار جنيه للقطاع الخاص، و136.8 مليار للقطاع العائلي.



بينما سجلت الودائع غير الجارية زيادة بنحو 15.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها 25.7 مليار للقطاع العام و145.3 مليار للقطاع الخاص، و1.729 تريليون جنيه للقطاع العائلى.









