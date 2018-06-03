اتحاد التأمين يطالب بتنقية قائمة خبراء المعاينة بسجلات الهيئة

الاتحاد المصري للتأمين

الشاذلى جمعة:



طالب الاتحاد المصرى للتأمين بضرورة تنقية القائمة الحالية للخبراء المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق اقتراح شخصيات تأمينية للمشاركة في لجان اختيار وقيد الخبراء سواء لأول مرة أو عند التجديد معتبرا أن دور خبير المعاينات وتقدير الأضرار هو الأهم بالنسبة لشركات التأمين حيث أنه يعتبر ممثل الشركة وعينها عند اتخاذ قرار الاكتتاب في أي وحدة بحرية.



وأكد الاتحاد فى بيان له على أهمية قيام شركات التأمين بالاهتمام برفع مستوى خبرات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وثقافاتهم التأمينية.



وأوضح أن مشكلات الاكتتاب فى فى أخطار الماكينات هى نزيف للأموال لافتا إلى أنه طبقاً للإحصائيات العالمية فإن التعويضات عن أضرار الماكينات تمثل 40% من إجمالي التعويضات المدفوعة من شركات التأمين، وهي بالتالي تشكل أكبر حصة في إجمالي التعويضات وتغطي شركات التأمين تكاليف استبدال الماكينات التي تنكسر أو تتلف نتيجة إهمال طاقم السفينة بشرط الا يكون ناتجاً عن عدم العناية الواجبة من المؤمن لهم أو الملاك أو المديرين وبالنظر إلى حجم التغطية نجدها واسعة جداً وتعتبر بمثابة الضمان التأميني على الماكينات. ولكن للأسف فإنها عرضه لإساءة الاستعمال في الوقت الذي تفترض فيه شركات التأمين في الملاك النزاهة والوضوح عند تقديم مطالبة بالتعويض عن ضرر للماكينات/الآلات.



وتشير الاحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للتأمين البحري وكذا هيئة اللويدز بلندن إلى أن هناك أربعة أسباب رئيسية للحوادث البحرية وهي دائماً (الماكينات/الآلات، الشحوط، الحريق، التصادم) وأظهرت الاحصائيات أن حسابات تلفيات المحرك الرئيسي تزيد عن 60% من قيمة المطالبات، تليها المحركات المساعدة 20%، والمولدات 10% وإذا أخذنا في الاعتبار أن إجمالي القسط السنوي لتأمينات أجسام السفن على مستوى العالم هو 7.6 مليار دولار، وأن متوسط معدل الخسارة حوالي 85% من مجموع المطالبات، فإن شركات التأمين تدفع ما يقارب 6.5 مليار دولار تخص الماكينات وحدها (طبقاً لنسبة 40% أعلاه) 2.6 مليار دولار.



وأكد أن العوامل البشرية هي السبب الرئيسي للخسارة، فمهما بلغت براعة تصميم الماكينة ومهما كانت الخامات على مستوى عالي من الجودة وحتى إذا تم وضع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وفى المقابل لم تعتمد أو تطبق شركات الملاحة ثقافة السلامة في اختيار الطاقم لضمان عدم خرق القواعد والأصول المهنية فلن نحقق النتائج المرجوة.



واعتبر أن هذه المسئولية تقع على عاتق شركات التأمين لطلب هذه المعلومات من خبراء تقدير الأضرار، مشيرا إلى أن شركات التأمين اهملت لفترة طويلة ما يتعلق بمنع الخسائر، فبالرغم من أن صناعة الطيران واستخراج البترول من البحر قد تقدمت قدماً على هذا الأساس فإنه للأسف تأخر ركب الشركات الملاحية وصناعات التأمين البحري.



وطالب الاتحاد شركات التأمين بتجميع البيانات وتحليلها واستخدامها في عمليات التسعير الخاصة بالتأمين على الماكينات..





