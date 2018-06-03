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سيـــاســة
دعوى تطالب بإلغاء قرار تعريب المدارس التجريبي 28 أغسطس
الأحد 03 يونيو 2018 02:09 م
المدارس والتعليم في مصر
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المدارس والتعليم في مصر
نجوى عبد العزيز:
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من هيثم موسى المحامى بصفته ولي أمر الطفلة ريناد، ضد قرار وزير التربية والتعليم لإلغاء تعريب المدارس التجريبي لجلسة 28 أغسطس المقبل.
أكدت الدعوى أن قرار تعريب المدارس التجريبي يأتى في صالح المدارس الخاصة لغات والإنترناشونال، مما يترتب عليه زيادة مصروفات المدارس اللغات والتي تبدأ من ٣ آلاف جنيه، وتكون فقط للأغنياء.
وأضافت الدعوى بأن ذلك القرار يكون له أثره السلبي على سوق العمل في المستقبل لدى هؤلاء الأطفال، لأن متطلبات العصر كلها تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، كما أن معظم الوظائف تتطلب شرط الحاصل على لغات، مما يترتب عليه ارتفاع نسبة البطالةذكرت الدعوى أن المادة ١٩ من الدستور تنص على منح فرص التساوى للمواطنين وعدم التمييز بينهم، وهذا القرار يتنافى مع هذه المادة.اختصمت الدعوى وزير التعليم.
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