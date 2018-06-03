EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك مصر يوضح لعملائه حقيقة قرض طلعت حرب
الأحد 03 يونيو 2018 01:30 م
بنك مصر
أخر الأخبار
بنك مصر
سهير محمد
أوضح بنك مصر فى بيان لعملائه عبر صفحته على الفيس بوك أنه لا صحة لما يتم تداوله عن قرض طلعت حرب حيث تردد أن القرض قيمته 50 الف جنيه ويتم الحصول على صافى 40 الفا ويتم سداده 90 الفا.
وأكد بنك مصر أن هذا التعليق الذى يتم تداوله الآن على صفحات التواصل الاجتماعى عار تماما من الصحة، علما بأنه فى حالة الموافقة على تمويل مشروع قائم أو جديد بمبلغ 50 الف جنيه يكون المبلغ الممنوح 50 الف جنيه دون اية مصاريف إدارية، تسدد من خلال برنامج “مشروعك” 55 الف جنيه على سنة أو 60.5 ألف جنيه على سنتين أو 66 الف جنيه على ثلاث سنوات، وتختلف قيمة المبلغ المسدد وفقا لمدد السداد.
بنك مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا