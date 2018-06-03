بنك مصر يوضح لعملائه حقيقة قرض طلعت حرب‎

بنك مصر

سهير محمد



أوضح بنك مصر فى بيان لعملائه عبر صفحته على الفيس بوك أنه لا صحة لما يتم تداوله عن قرض طلعت حرب حيث تردد أن القرض قيمته 50 الف جنيه ويتم الحصول على صافى 40 الفا ويتم سداده 90 الفا.



وأكد بنك مصر أن هذا التعليق الذى يتم تداوله الآن على صفحات التواصل الاجتماعى عار تماما من الصحة، علما بأنه فى حالة الموافقة على تمويل مشروع قائم أو جديد بمبلغ 50 الف جنيه يكون المبلغ الممنوح 50 الف جنيه دون اية مصاريف إدارية، تسدد من خلال برنامج “مشروعك” 55 الف جنيه على سنة أو 60.5 ألف جنيه على سنتين أو 66 الف جنيه على ثلاث سنوات، وتختلف قيمة المبلغ المسدد وفقا لمدد السداد.





