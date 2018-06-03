المصرية للاتصالات: خدمات المحمول خارج مصر تتطلب موارد كبيرة

الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات

رجب عزالدين:



قالت شركة المصرية للاتصالات إن مشروع تقديم خدمات التليفون المحمول خارج مصر يتطلب موارد كبيرة ودراسات طويلة لفرص الاستثمار.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان "المصرية للاتصالات ستقدم خدمات المحمول في الخارج قبل نهاية 2018".



وقالت الشركة إنها متلزمة بالإفصاح عن أى فرصة استثمارية حين الانتهاء من دراستها، مشيرة إلى أن هذا المشروع يتطلب موارد مالية كبيرة.



وأعلنت المصرية للاتصالات فى 24 مايو الماضى، عن قيام الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية (EISCC) إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 50% بتنفيذ اتفاقية الاستحواذ على شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكابلات (مينا للكوابل) بإجمالي قيمة تبلغ 90 مليون دولار أمريكي.



كما وقعت الشركة الخميس الماضى، اتفاقية تمويل طويل الأجل مع مؤسسات مالية صينية بواسطة شركة هواوي بقيمة 200 مليون دولار.