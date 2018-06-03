EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
المصرية للاتصالات: خدمات المحمول خارج مصر تتطلب موارد كبيرة
الأحد 03 يونيو 2018 01:00 م
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
أخر الأخبار
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
رجب عزالدين:
قالت شركة المصرية للاتصالات إن مشروع تقديم خدمات التليفون المحمول خارج مصر يتطلب موارد كبيرة ودراسات طويلة لفرص الاستثمار.
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان "المصرية للاتصالات ستقدم خدمات المحمول في الخارج قبل نهاية 2018".
وقالت الشركة إنها متلزمة بالإفصاح عن أى فرصة استثمارية حين الانتهاء من دراستها، مشيرة إلى أن هذا المشروع يتطلب موارد مالية كبيرة.
وأعلنت المصرية للاتصالات فى 24 مايو الماضى، عن قيام الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية (EISCC) إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 50% بتنفيذ اتفاقية الاستحواذ على شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكابلات (مينا للكوابل) بإجمالي قيمة تبلغ 90 مليون دولار أمريكي.
كما وقعت الشركة الخميس الماضى، اتفاقية تمويل طويل الأجل مع مؤسسات مالية صينية بواسطة شركة هواوي بقيمة 200 مليون دولار.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا