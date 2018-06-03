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بورصة وشركات
الشرقية للدخان تعلن توزيع نقدى بقيمة 10 جنيهات للسهم
الأحد 03 يونيو 2018 12:52 م
الشرقية ايسترن كومباني
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الشرقية ايسترن كومباني
رجب عزالدين:
أعلنت شركة الشرقية - إيسترن كومباني عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 10 جنيهات للسهم الواحد يبدأ صرفه اعتبارا من 13 يونيو الجارى.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة يوم الأحد 10 يونيو 2018.
ووافقت عمومية الشركة فى الخميس الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 2.25 مليار جنيه، ممولة من الاحتياطي القانوني.
ويبلغ رأسمال الشركة بعد التجزئة 1.5 مليار جنيه، موزعا على 300 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
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