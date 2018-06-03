الرقابة المالية تدرس تعديل القيمة الاسمية لسهم بورتو جروب

الرقابة المالية - اللوجو الحديث

رجب عزالدين:



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب أودعتها اليوم الأحد نموذج الإفصاح الخاص بتعديل القيمة الاسمية وزيادة رأس المال وجارى فحصهم ودراستهم.



ووافق مجلس إدارة الشركة فى 28 مايو الماضى، على تعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 قروش إلى 60 قرشا، كما وافق على زيادة رأس المال المصدر من 601.8 مليون جنيه إلى 1.14 مليار جنيه، بزيادة نقدية 538.14 مليون جنيه موزعة على 896900178 سهم بقيمة اسمية قدرها 60 قرشا للسهم بعد التعديل تمول نقدا بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم بعد تعديلها مع إعمال حق تداول الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.



كما أقر المجلس بنفس الاجتماع زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 245.5 مليون جينه خلال 2017 مقارنة بصافى ربح قدره 117.5 مليون جنيه فى 2016.