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سيــارات
بالأرقام.. الطرازات المجمعة الأعلى استهلاكًا للوقود
الأحد 03 يونيو 2018 12:20 م
نيسان سنترا
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نيسان سنترا
المال-خاص
تتبعت «المال» معدل استهلاك الوقود لفئة السيارات السيدان العائلة، والمدعومة بمحرك سعة 1.6 لتر، لأكثر 15 طرازًا مبيعًا فى سوق السيارات، اعتمادًا على البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك«.
وبحسب ما تم رصده من بيانات عن حجم الوقود المستهلك لكل 100 كيلومتر، فإن الطرازات التى يعتمد وكلاؤها على تجميعها محليًّا كانت الأكثر استهلاكًا للوقود، إذ بلغ حجم استهلاك نيسان سنترا 8.9 لتر/ 100 كم، هيونداى فيرنا 7.8 لتر/ 100 كم، أما هيونداى إلنترا HD فبلغ حجم الوقود المستخدم للسير إلى نفس المسافة 7.4 لتر، مقابل 6.7 لتر لإلنترا AD، وتستهلك شيفورليه أوبترا المجمعة محليًّا ما يقرب من 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
ووفقًا للدراسة فإن الطرازات المستوردة من الخارج تعد الأقل تكلفةً فى استهلاك الوقود بتلك الفئة من السيارات، إذ بلغ معدل استهلال كل من تويوتا كورولا، وكيا سيراتو5.5 لتر، لكل 100 كيلومتر.
وتعد شيفورليه كروز الأعلى استهلاكًا للوقود فى فئة السيارات العائلة السيدان المستوردة بمعدل يبلغ 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
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