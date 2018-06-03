تركيا.. والبحث اللاهث عن شرعية جديدة

شريف عطية

مع حلول شهر يونيو الحالى، يبدأ العد التنازلى للانتخابات التركية المبكرة فى نهايته، حيث يبدو استباق إجرائها 16 شهراً عن موعدها المقرر سلفاً، كأنه هروب للأمام من مشكلات متنوعة للنظام التركى، قبل أن يفاقمها الانتظار نحو مآزق يصعب الخروج منها.. لو لم تؤسس الانتخابات المرتقبة إلى نظام رئاسى وتشريعى جديد يتحلل تماماً من الإرث الأتاتوركى من ناحية، وللبناء على أنقاضه من ناحية أخرى باتجاه تكريس «الدولة الأردوغانية».. التى سبق أن تدشنت بداياتها قبل عام ونصف مع توسيع صلاحيات الرئاسة التنفيذية عبر استفتاء 2017 بنسبة %51.4 فقط.. ليست كافية (برغم محاباة الإعلام آنئذ) لتلافى الضغوط السياسية والاقتصادية التى تواجه النظام التركى فى المرحلة الراهنة.. والتى تسبب القلق للحزب الحاكم- ورئيسه- من انخفاض شعبيته، إضافة إلى التأثيرات السلبية على توجهات السياسة الخارجية التركية إزاء مساعيها نحو إيجاد دور إقليمى مؤثر فى قضايا المنطقة وملفاتها المتشابكة، سواء فى العراق وسوريا.. أو بالنسبة للقضية الكردية.. إلى التدخلات الملتبسة فى الحالة الليبية وغيرها، ناهيك عن تدهور العلاقات مع كل من الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى، وكلها أسباب ربما تدعو معالجاتها إلى تأسيس مرتكز جديد يكفل شرعية جديدة لاستمرار الحزب الحاكم- ورئيسه- بأقله إلى العام 2029 حال فوزه بالانتخابات- وهو أمر مرجح رغم تضارب التكهنات بشأنه- خاصة مع مصارعة النظام «طواحين السوق» عشية الانتخابات، مما قد يساعد على بلوغ مساعى «المعارضة» للفوز بها، إلا أن «أردوغان»- وحزبه- يجدان تأييداً كبيراً من غالبية تركية، خصوصا فى الأناضول، فضلاً عن تحركاتهما الخارجية التى يبدوان من خلالها.. كالمدافعين عن القضايا العربية والإسلامية (..).



على صعيد مواز، هناك محاولات من النظام التركى لإبراز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة كنقطة تحول إيجابية فى مسار الاقتصاد، فى حين أن الوقائع- بحسب المراقبين- تشير إلى غير ذلك، كما يلاحظ من جهة أخرى محاولات المسئولين الأتراك استثمار نتائج عمليات الجيش التركى الأخيرة- وكأنها قد أعادت للجيش هيبته التى أهدرت عقب المحاولة الانقلابية الأخيرة، وهو ما يصوره النظام على أنه سيكون بداية التوسع التركى فى دول الجوار شرقاً، إلا أن الواقع يفند مثل تلك التصورات الشعبوية.. الغرض منها فحسب محاولة كسب الوقت والأوراق، الأمر الذى يساهم فى ارتفاع صوت المعارضة الداخلية، كما ألقت بظلالها على علاقات تركيا بكل من روسيا وإيران والعالم العربى بسيان.



خلاصة القول، إن فوز النظام التركى بجولة انتخابية مبكرة استبق بها الحالة الاقتصادية المتراجعة.. ولامتصاص الغضبة الغربية على تركيا.. إلخ، قد يكون مرجحاً، لكنه نصر أقرب إلى الهزيمة، إذ لن تعطى هذه النتيجة حال تحققها الشرعية المطلقة للنظام التركى الذى باغت معارضيه فى الداخل والخارج بتلك الانتخابات، إذ إن الفوز المتوقع بها لن يخفى إلى الأبد النقطة المركزية للأسباب البنيوية الكامنة وراء البحث اللاهث عن شرعية جديدة.