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عقـــارات
مدبولي: تسليم قطع قرعة الإسكان المتميز والاجتماعى ببرج العرب 24 يونيو
الأحد 03 يونيو 2018 11:04 ص
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
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مصطفى مدبولي وزير الإسكان
بدور إبراهيم:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم قطع أراضى القرعة "الإسكان المتميز" بالحيين السكنيين الخامس والسابع، و"الإسكان الاجتماعى" بالحي السكني السادس، بمدينة برج العرب الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية التي أُجريت بتاريخ (8 – 9)/11/2017، وذلك ابتداء من يوم الأحد 24/6/2018، وحتى يوم الخميس الموافق 16/8/2018.
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضى "الإسكان المتميز" بالحى السابع مجاورة (2 - 3)، من 1 : 60، يوم الأحد 24/6/2018، والقطع من 61 : 120، يوم الثلاثاء 26/6/2018، والقطع من 121 : 177، يوم الخميس 28/6/2018، والقطع بالحى الخامس مجاورة 4، من 221 : 270، يوم الأحد 1/7/2018، والقطع من 271 : 320، يوم الثلاثاء 3/7/2018، والقطع من 321 : 370، يوم الخميس 5/7/2018، وتم تخصيص يومى الأحد 8/7/2018، والإثنين 9/7/2018، لمن تخلف عن الاستلام في الموعد المحدد.
وأضاف رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضى "الإسكان الاجتماعى" بالحى السكني السادس، بمسطحات 276 م2، بالمنطقة الثانية، من 1 : 65، يوم الأربعاء 11/7/2018، والقطع من 66 : 135، يوم الخميس 12/7/2018، والقطع من 136 : 205، يوم الأحد 15/7/2018، والقطع من 206 : 262، يوم الإثنين 16/7/2018، وقطع الأراضى بالمنطقة الرابعة، من 1 : 65، يوم الأربعاء 18/7/2018، والقطع من 66 : 135، يوم الخميس 19/7/2018، والقطع من 136 : 205، يوم الأحد 22/7/2018، والقطع من 206 : 262، يوم الثلاثاء 24/7/2018، وتم تخصيص يومى الأربعاء 25/7/2018، والخميس 26/7/2018، لمن تخلف عن الاستلام في الموعد المحدد.
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى "الإسكان الاجتماعى" بالحى السكني السادس، بمسطحات 209 م2، بالمنطقة الثالثة، من 1 : 65، يوم الأحد 29/7/2018، والقطع من 66 : 130، يوم الإثنين 30/7/2018، والقطع من 131 : 196، يوم الأربعاء 1/8/2018، والقطع من 197 : 261، يوم الخميس 2/8/2018، والقطع من 262 : 326، يوم الأحد 5/8/2018، والقطع من 327 : 391، يوم الإثنين 6/8/2018، والقطع من 392 : 456، يوم الأربعاء 8/8/2018، والقطع من 457 : 521، يوم الخميس 9/8/2018، والقطع من 522 : 586، يوم الأحد 12/8/2018، والقطع من 587 : 648، يوم الإثنين 13/8/2018، وتم تخصيص يومى الأربعاء 15/8/2018، والخميس 16/8/2018، لمن تخلف عن الاستلام في الموعد المحدد.
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