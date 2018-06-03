هاشم: تقرير سيرت الأمريكى عن البرامج الخبيثة شمل 20 دولة

برمجيات "الفدية الخبيثة" ضربت عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في نحو 100 دولة

محمود جمال وياسمين فواز:



أكد الدكتور شريف هاشم، رئيس المركز المصرى للاستجابة لطوارىء الحاسب الآلى «إيجى سيرت»، أن التقرير الصادر من مركز «سيرت» الأمريكى كشف عن إطلاق كوريا الشمالية برامج خبيثة عالميا شملت 20 دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا، بينها مصر والسويد.



وتتخذ البرامج الخبيثة صوراً متعددة أخطرها برامج الفدية، والتى تقوم بتشفير الملفات من البرامج الشهيرة، مثل مستندات وورد، والملفات المضغوطة، وملفات باوربوينت، وصفحات الويب asp وphp، والكتب الإلكترونية pdf وقواعد البيانات، وطلب دفع مقابل مادى يصل إلى 300 دولار للإفراج عنها.



وقال هاشم لـ«المال» إن نتائج التقرير الأمريكى اعتمدت على تحريات وزارة الأمن الداخلى، وهيئة المباحث الفيدرالية الأمريكية «FBI»، معتبرا أن تحذير السفارة الأمريكية بالقاهرة خلال الأسبوع الماضى لمستخدمى الإنترنت فى مصر أمر طبيعى.



وقالت ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى يصوت عليه البرلمان نهائيا خلال أيام، سيلزم الشركات مقدمة الخدمة بتأمين بيانات العملاء.



يشار إلى أن وزارة الأمن الداخلى الأمريكية أرجعت تاريخ استخدام تلك البرمجيات إلى عام 2009، وأنها تستهدف ضرب قطاعات وسائل الإعلام والمالية والبنية التحتية.

