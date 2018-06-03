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اقتصاد وأسواق
الاتحاد الأوروبى يبحث تعزيز التعاون مع القاهرة
الأحد 03 يونيو 2018 10:25 ص
الاتحاد الأوروبى
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الاتحاد الأوروبى
سمر السيد:
يجرى المدير التنفيذى لوكالة إدارة التعاون العملياتى فى الحدود الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى – فرونتكس-، محادثات مع الحكومة المصرية، خلال النصف الثانى من يونيو الجارى، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك.
وقال إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوربى لدى القاهرة، فى تصريحات صحفية على هامش حفل الإفطار السنوي الذى نظمته السفارة أواخر الأسبوع الماضى، إن المفوض الأوروبى للزراعة والصحة والتجارة، سيزور القاهرة خلال سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يرافقه عدد من رواد ورجال الأعمال، بهدف تعزيز سبل وإمكانات التعاون المشتركة، فى المجال الزراعى، وأيضاً تصدير واستيراد الأغذية والمنتجات الأخرى، فضلاً عن عرض وسائل التكنولوجيا الحديثة بالقطاع الزارعى، وحفظ الأغذية.
يشار إلى أن «فرونتكس»، تختص بمراقبة الحدود الدولية للدول أعضاء الاتحاد، وتنسيق أنشطة قوات حرس الحدود الوطنية مع الدول غير الأعضاء، ومقرها الرئيسى فى العاصمة البولندية واروسو.
ولفت «سوركوش» إلى أنه من المقرر إجراء مناقشات عالية المستوى مع المسئولين المصريين خلال الزيارة التى ستكون خطوة جيدة لتنمية جميع مجالات التعاون المشتركة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يدعم الإصلاحات التى تنفذها مصر، وأوضح أنه قدم الخبرة والدعم المالى لإستراتيجية الحكومة للطاقة حتى عام 2035، وساند مبادرة وزارة البيئة التى أطلقتها فى 5 يونيو من العام الماضى، لتقليل استخدام الحقائب البلاستيكية.
ووقع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزارء فى 23 أبريل الماضى، وميجيل أرياس كانيت، المفوض الأوروبى للطاقة والمناخ، مذكرة تفاهم للشراكة الإستراتيجية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والغاز، والبترول، تتضمن عددًا من الأولويات، منها المزيد من التعاون فى قطاع الطاقة، واستمرار المساندة الفنية لإصلاحات قطاع الكهرباء، وتحديث إستراتيجية 2035، للمساعدة فى أن تصبح مصر مركز إقليمى للطاقة.
وأضاف أنه بالرغم مما يمثله الإصلاح من صعوبات على المواطنين، إلا أنه سيساعد على خلق قفزة فى الاقتصاد تجعله مستداماً وحديثاً.
وقال فى سياق آخر، إن الاتحاد الأوروبى يجرى حواراً شاملاً مع الحكومة المصرية فى جميع المجالات، مشيراً إلى أن الاتحاد أعلن عن توفير منح بقيمة 60 مليون يورو، العام الماضى، لتمويل المشروعات التنموية، كوسيلة لمعالجة أسباب الهجرة، ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة، والاتجار بالبشر.
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