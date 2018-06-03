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بنـــوك
خريطة 44 شهادة إدخار بالدولار
الأحد 03 يونيو 2018 10:03 ص
البنوك العاملة فى السوق المحلية
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البنوك العاملة فى السوق المحلية
سهير محمد:
يتنافس 26 بنكاً تعمل بالسوق المحلية، على اجتذاب حائزى الدولار عبر شهادات إدخار متنوعة الآجال والعائد، بلغ مجموعها ما يقرب من 44 وعاء، حسب حصر أجرته «المال».
كشف الحصر عن تفضيل العدد الأكبر من البنوك طرح شهادات متوسطة وطويلة الأجل، تتراوح بين 5 و7 سنوات، وتصل لدى بنوك إلى 10 سنوات، ويكتفى بعضها بطرح الودائع ذات الأجل القصير.
وتقدم البنوك عوائد متقاربة إلى حد كبير، تتراوح بين 4 و%5، وتنحصر النسبة الأكبر لأجال الشهادات بين 3 إلى 5 سنوات، ومنها ما يقدم 7 سنوات.
ويقدم بنك مصر شهادة بآجل 10 سنوات، ذات عائد متصاعد، وتصل فى نهاية المدة إلى %7.75 ، أعلى عائد بالسوق.
وتتركز النسبة الأعلى للعائد الربع السنوى للشهادات الثلاثية عند %4.25، وتصل إلى %5.25 لفئة 5 سنوات.
وتقدم البنوك دوريات عائد مختلفة على الشهادات الدولارية، ذات عائد ثابت وهى الأكثر شيوعا، وأخرى ذات عائد متغير، وثالثة تصاعدى، وأخرى بعائد تراكمى أو مقدم، وهى الأقل انتشاراً.
تتميز بنوك بتقديم اختيارات كثيرة بين الشهادات، ومنها «الأهلى» الذى يقدم 7 أنواع، بعدد 15 دورية عائد مختلفة، وتطرح بنوك أخرى شهادات ذات آجال مختلفة، بدورية عائد متباينة من عام إلى 7 سنوات، ومنها البنك العربى الأفريقى الدولى، والبنك العقارى، وبنك قطر الوطنى الأهلى، وبنك الكويت الوطنى، وبنك البركة، والمصرى الخليجى.
وفى إطار التنوع يقدم بنكى الاستثمار العربى، والمصرف المتحد شهادات دولارية إسلامية.
ويتراوح الحد الأدنى للشراء بين 100 إلى 5000 دولار، وتصل نسبة التمويل بضمان الشهادات إلى %90 فى بعض البنوك.
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