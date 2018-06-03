للمرة الثانية.. الكهرباء تدعو الشركات إلى ممارسة الربط مع السودان

وزير الكهرباء

عمر سالم:



تجرى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، للمرة الثانية، ممارسة سعرية بين الشركات العالمية والمحلية، لإنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان، الذى يصل طوله إلى 97 كيلو مترًا.



وكشف مصدر مسئول فى الشركة المصرية - فى تصريحات لـ «المـال» - أنه تم إلغاء الممارسة السعرية الأولى التى تمت يوم 15 مايو الماضى بعد تقدم شركتين، انطبقت الشروط المطلوبة على إحداهما فقط.



وأشار إلى أن الشرط الأهم والذى لم تستطع الشركتان تحقيقه فى الممارسة الأولى، هو توفير خطاب ضمان بنكى مع العروض المالية، وهو ما تم العمل على توفيره فى الممارسة الثانية التى تتم غدا.



وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتقدم إلى الممارسة السعرية الجديدة نحو 9 شركات عالمية ومحلية، للمنافسة على إنشاء الخط، من بينها «ABB»السويسرية و«جنرال إليكتريك الأمريكية» و«سيمنس الألمانية» و«ستيت جريد الصينية» و«شنايدر إليكتريك الفرنسية» و«السويدى إليكتريك المصرية» .



يشار إلى أن تكلفة إنشاء الخط تصل لنحو 90 مليون دولار، بما يعادل نحو 1.5 مليار جنيه، تمثل تكلفة الإنشاء داخل الأراضى المصرية، وسيتم تمويلها عبر الموارد الذاتية الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، من إجمالى استثمارات 18 مليار جنيه، على أن يتحمل السودان تكلفة مد الخط داخل أراضيه.



وكان المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قد أوضح لـ «المـال» أن الخط يبدأ من محطة محولات توشكى 2 من مصر، متجها إلى محطة محولات «أرقين» بالسودان جهد 220 كيلو فولت، على أن تبدأ قدرة الخط تدريجيًا بنحو 300 ميجا وات، ويتم إنشاء المرحلة الثانية منه وتقويته ليتحمل عمليات الربط على جهد 500 كيلو فولت.



وأكد أن مصر لديها القدرة والمعدات التى تؤهلها لتنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع العقود بين الجانبين المصرى والسودانى، متوقعًا البدء فى تنفيذه خلال 3 أشهر من الاتفاق مع الشركة الفائزة.



وأوضح «عبدالرحيم» أن مشروعات الربط الكهربائى مع السودان، تأتى ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى تبادل الطاقة مع السودان، لاحتياج الأخيرة إلى الطاقة، بالإضافة إلى إمكانية نقل الكهرباء من مصر والسودان وتصديرها إلى أوروبا، فى ظل وجود فائض من الطاقة حاليا يصل لنحو 12 ألف ميجاوات، ترتفع لنحو 15 ألف ميجاوات بعد الانتهاء من مشروعات «سيمنس».

