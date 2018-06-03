التعليم والصحة يتصدران أولويات الولاية الثانية للرئيس

السيسي وتنصيبه لولاية ثانية

ياسمين فواز:



أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس اليمين القانونية لولاية ثانية فى جلسة خاصة بمقر مجلس النواب، إعمالا للمادة 144 من الدستور والمادة 109 من اللائحة الداخلية للبرلمان.



وتعهد السيسى - خلال كلمته لنواب الأمة - بوضع بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن الإنسان هو كنز الأمة الذى يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا، بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعد محاولات العبث بها.



وأضاف: «ستكون ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة فى مقدمة اهتماماتى، وسيكون ذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومى، والتى سيكون من شأنها الارتقاء بالإنسان المصرى من خلال هذه المشروعات فى كل هذه المجالات، واستنادا إلى نظم شاملة وعلمية لتطوير منظومتى التعليم والصحة، لما تمثلانه من أهمية بالغة فى بقاء المجتمع المصرى متماسكا قويا».



وقال: «كما ستمضى الدولة المصرية قدما وفى ثبات نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية فى إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أوصراعات لا طائل منها، تعتمد فى ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين، والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل فى شئونها إلى تدعيم دور مصر التاريخى بالنسبة للقضايا التاريخية بالمنطقة».



وتابع : «أؤكد لكم أن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا سيكون شاغلى الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعى وتحقيق تنمية سياسية حقيقية، بجانب ما حققناه من تنمية اقتصادية، ولن أستثنى من تلك المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلا لفرض إرادته وسطوته، وغير ذلك مصر للجميع وأنا رئيس لكل المصريين من اتفق معى ومن اختلف».



وخلال مراسم أداء اليمين، عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى، وأطلقت المدفعية 21 طلقة احتفالا بأداء أول قسم رئاسى أمام مجلس النواب منذ عام 2005.

من جهته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن السنوات الأربع الماضية شهدت إنجازات كبيرة منها مشروع قناة السويس وارتفاع الاحتياطى النقدى، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية للرئيس نجحت فى استعادة مكانة مصر عالميا وعربيا.



وقال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فرحة النواب كبيرة بهذا الحدث التاريخى، داعيا الله أن يوفق الرئيس فى إنجاز التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن جلسة أمس شهدت حالة من التفاؤل بعد خطاب الرئيس وما وجهه من رسائل قوية للداخل والخارج.



وقال جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن كلمة السيسى كانت بمثابة تجديد للعهد والوعد مع الشعب المصرى بأن يبذل كل الجهد من أجل تحقيق طموحاته.

وأكد أن وقوف السيسى دقيقة تقديرًا لتضحيات الأمة كانت رسالة واضحة للشعب المصرى بتقدير ما قدمه خلال الفترة الماضية، وتأكيده على ضرورة استمرار الترابط والصبر لاستكمال البناء ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وشدد على أهمية الملفات التى أكد الرئيس عليها فى خطابه، والتى قال إنها ستكون على رأس أولوياته فى فترة رئاسته الحالية، وهى الإنسان والتعليم والصحة والثقافة والتى هى أساس نهضة الأمم والشعوب، قائلا : «ننتظر المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس فى هذه المجالات».

