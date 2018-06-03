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رياضة
مرجان: الأهلي أول ناد يحصل على 900 مليون جنيه من بيع حقوق البث والرعاية
الأحد 03 يونيو 2018 02:53 ص
محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي
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محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي
قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي محمد مرجان إن المنافسة على الفوز برعاية النادي الأهلي هذه المرة كانت قوية للغاية بين الشركات الثلاث «الأهرام، وبريزنتيشن، وصلة الرياضية»، مؤكدا أن شركة «صلة» نجحت في تقديم رقم غير مسبوق للأهلي وصل إلى نصف مليار جنيه.
وأضاف مرجان- في تصريحات السبت- «بعد الانتهاء من بيع حقوق الرعاية بدأنا العمل في بيع حقوق البث التليفزيوني ونجحنا في إدارة الموضوع بشكل جيد بداية من رئيس النادي محمود الخطيب، حيث يعد النادي الأهلي أول ناد عربي وإفريقي يحصل على 900 مليون جنيه مقابل بيع حقوق البث والرعاية بجانب حصوله على حقوق أخرى إضافية وذلك بعد بيع حقوق البث التلفزيوني اليوم مقابل 400 مليون جنيه، والاتفاق على منح قناة الأهلي الحق في بث مباريات الدوري بالكامل بعد 90 دقيقة من انتهائها، وأيضا حصول قناة الأهلي على حقوق بث مباريات الألعاب الجماعية التي تمتلك بريزنتيشن حقوقها».
وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي يعمل في جميع الاتجاهات الرياضية والاجتماعية؛ ما بين إنشاءات وصيانة، مشددا على أن الجميع داخل الأهلي يعمل بشكل جماعي لخدمة كيان النادي، ولإسعاد أعضاء الأهلي وجماهيره.
النادي الأهلي
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