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اقتصاد وأسواق
ميركل تحذر من تحول الاتحاد الأوروبي لتجمع لاقتسام الديون
الأحد 03 يونيو 2018 12:27 ص
أنجيلا ميركل
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أنجيلا ميركل
أ ش أ
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، إن مبدأ " التضامن" بين الدول الاعضاء في منطقة اليورو لا ينبغي أن يحول الاتحاد الأوروبي "ذوو العملة الموحدة" إلى اتحاد لاقتسام الديون.
وأضافت ميركل - في تصريحات نقلتها شبكة " يورو نيوز" الأوروبية اليوم - أنها ستتواصل مع الحكومة الإيطالية الجديدة وستعمل معها عن قرب وبصورة علنية لإجراء مناقشات بشأن رفع معدل التشغيل بين الشباب الإيطالي.
وأشارت الشبكة الأوروبية أن تصريحات ميركل جاءت في سياق ردها على سؤال حول طلب محتمل قد يتقدم به الائتلاف الحكومي الإيطالي الجديد، المكون من حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات وحزب "الرابطة " اليميني، إلى "البنك المركزي الأوروبي" لاعفاء روما من 250 مليار يورو من الديون الإيطالية، مرجحة أن تصريحات ميركل تنطوي على استبعاد لتوفيرها امكانية تخفيف عبء الديون عن كاهل إيطاليا.
وكانت ميركل قد هنأت رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، جيوسيبي كونتي، في وقت سابق اليوم خلال اتصال هاتفي، كما دعته لإجراء محادثات في برلين.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الجديد في إيطاليا وهو استاذ للقانون يبلغ من العمر 53 عاما، أدى أمس الجمعة اليمين الدستورية منهيا بذلك 3 شهور من الجمود السياسى في أعقاب إجراء 4 انتخابات غير حاسمة في إيطاليا.
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