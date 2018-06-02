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رياضة
الأهلي يبيع حقوق بث مبارياته بـ 400 مليون جنيه
السبت 02 يونيو 2018 11:54 م
الأهلي يبيع حقوق بث مبارياته بـ 400 مليون جنيه
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الأهلي يبيع حقوق بث مبارياته بـ 400 مليون جنيه
- بزيادة 230 مليون عن العقد السابق.. لتصل حقوق الرعاية والبث لـ900 مليون
علي المصري
نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة مجمود الخطيب، في بيع حقوق البث التليفزيوني لمباريات الأهلي لشركة بريزنتيشن لمدة 4 سنوات مقابل 400 مليون جنيه بزيادة 230 مليون جنيه عن العقد السابق الذى كان ينص على حصول النادي على 170 مليون جنيه في 4 سنوات.
جاءت هذه الخطوة الناجحة التي حصل فيها النادي على حقوق الرعاية والبث الفضائي بقيمة تبلغ 900 مليون جنيه، بعدما نجح الأهلي في بيع حقوق الرعاية لشركة صلة مقابل نصف مليار جنيه.
وتم الاتفاق على منح قناة الأهلي الحق في بث مباريات الدوري بالكامل بعد 90 دقيقة من انتهائها بجانب حصول قناة النادي على حقوق بث مباريات الألعاب الجماعية التي تمتلك بريزنتيشن حقوقها.
وحضر جلسة فتح المظاريف المالية ممثلا عن النادي الأهلي خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس لجنة فتح المظروف المالي لحقوق البث التلفزيوني بالنادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد فتحي مدير عام الشؤون القانونية، ومحمود يوسف نائب مدير المشتريات.
في حين حضر ممثلا عن شركة بريزنتيشن كل من محمد كامل رئيس الشركة، وأحمد الحسيني المدير الإداري لقطاع الكرة بالشركة، وصبري عبد الحميد مساعد المدير الإداري، وأحمد منصور المنسق الإداري.
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