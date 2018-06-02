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ثقافة وفنون
شعبولا يحيى سادس سهرات خيمة كايرو سكاى الرمضانية غداً
السبت 02 يونيو 2018 10:02 م
شعبان عبد الرحيم
أخر الأخبار
شعبان عبد الرحيم
أحمد حمدي
يحيى نجم الأغنية الشعبية "شعبان عبد الرحيم" مساء غداً الأحد سادس سهرات خيمة كايرو سكاى الرمضانية بالباخرة النيلية نايل فيو.
ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة ١١مساءاً بحضور عدد من أهل الغناء والفن.
وسيقدم شعبولا عددا من من أغانيه الشهيرة، التى تلاقى تجاوباً كبيراً من محبيه، ويتفاعلوا معها بالرقص والتصفيق الحاد، ومنها: "هبطل السجاير" ، "لماذا" ، "خلاص دماغي صدعت" ، "بكره اسرائيل".
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