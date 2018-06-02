معهد البترول الأمريكي

إعداد- خالد بدر الدين:



هبطت أسعار عقود خام القياس الأمريكي، غرب تكساس الوسيط، بأكثر من 3% خلال الأسبوع الماضى، بعد أن هبط بحوالى 5% فى الأسبوع السابق، ليسجل البرميل حوالى 65.81 دولار، وكان الإنتاج الأمريكى قد قفز إلى أكثر من 10.8 مليون برميل يومياً، الأسبوع الماضي، أعلى مستوى فى تاريخه.



وزادت أسعار عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، الأسبوع الماضى، بنسبة طفيفة بلغت 0.4%، مقترباً من 76.8 دولار للبرميل، وليبلغ الفارق بين أسعار الخامين عند التسوية 11.02 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2015.



وذكرت وكالة رويترز، أن الإنتاج الأمريكى يرتفع باستمرار بفضل زيادة عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضى، للمرة الثامنة خلال الأسابيع التسعة الماضية، وكان الإنتاج قد ارتفع فوق مستوى 10 ملايين برميل، أواخر العام الماضي، للمرة الأولى منذ السبعينات من القرن الماضى، متفوقاً على السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، غير أنه ما زال أقل من روسيا، أكبر منتج في العالم، والتي تضخ ما يقل قليلا عن11 مليون برميل يومياً.



وأعلنت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر النفطي أضافت حفارين في الأسبوع المنتهي في أول يونيو الجارى، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 861 حفاراً، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015، ما ساعد على ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية منذ أواخر العام الماضي، كما أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري جديد، أن الإنتاج قفز 215 ألف برميل يوميا، بنهاية الأسبوع الماضى، إلى 10.47 مليون برميل.



وأورد تقرير لوكالة رينيسانس كابيتال لأبحاث أسواق البترول، صدر بنهاية الأسبوع، إن شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، سيكون بمقدورها زيادة إنتاجها بمقدار 70 ألف برميل، خلال يومين فقط، إذا وافقت منظمة أوبك على إلغاء القيود المفروضة على الإنتاج.



وكانت (أوبك) والمنتجون المستقلون، قد تعهدوا بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجارى، غير أن السعودية القائد الفعلي للمنظمة تناقش مع روسيا زيادة الإنتاج بحوالى مليون برميل يوميا، بغرض تعويض انخفاض إنتاج فنزويلا، ومعالجة المخاوف بشأن أثر العقوبات الأمريكية على الإنتاج الإيراني.



وتعهدت موسكو بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا، منذ يناير من العام الماضى، ضمن اتفاق عالمي مع منظمة أوبكويسري، حتى نهاية العام الجارى، وسيجتمع وزراء أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا يومي 22 و23 يونيو لمراجعة الاتفاق.



ولمحت روسيا والسعودية، إلى أنه قد تكون هناك حاجة لزيادة الإنتاج تدريجياً، لمنع أي نقص في الإمدادات، كما أعلن نائب وزير الطاقة الروسي، بافل سوروكين، أن بلاده قادرة على استعادة معدل إنتاجها خلال أشهر قليلة، غير أنها تنتج حالياً في حدود ما تسمح به الحصة التي حددها اتفاق أوبك.



من ناحية أخرى أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، أن جهود منظمة أوبك كان لها أثر جيد على رفع أسعار النفط، وأن الجهود المشتركة قد حققت نتائج جيدة بخصوص استقرار سوق البترول والغاز.