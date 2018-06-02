البورصة تعوض خسائرها والمؤشر الرئيسي صوب 16600 نقطة

البورصة المصرية

كتبت - منى عبدالباري:



يتوقع محللون أن تعوض البورصة المصرية جزءا من خسائرها السابقة، وتبدأ فى التعافى خلال الأسبوع الحالى، بدعم من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين القانونية لولاية ثانية.



وقالوا إن المؤشر الرئيسى "EGX30" سيتحرك صوب 16600 هذا الأسبوع، على أن يستهدف 17800 نقطة على المستوى الشهرى، لتسترد السوق جزءا من خسائرها، وسط توصيات باستغلال فرص الصعود والاتجاه للبيع.



وأدى السيسى اليوم اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام مجلس النواب بعد فوزه بأغلبية ساحقة فى انتخابات مارس الماضى، وحصل فيها على 97 % من الأصوات.



وشهدت البورصة المصرية تراجعا حادا نهاية الأسبوع الماضى، والذى تزامن مع الإغلاق الشهرى لمايو، وسط خسائر قوية لرأس المال السوقى على الصعيدين الأسبوعى والشهرى.



وعلى صعيد "مايو" اختتمت السوق تداولات الشهر بتراجع نحو 10.28 % للمؤشر الرئيسى، مغلقا عند 16414 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 3.94% عند 843 نقطة، ومؤشر "EGX100 " الأوسع نطاقا عند 2138 نقطة خاسرا ما نسبته 7.31%.



وخسر رأس المال السوقى نحو 76 مليار جنيه، مغلقا عند 930.39 مليار جنيه فى مايو، مقارنة بـ 1.006 مليار فى أبريل.



وعلى الصعيد الأسبوعى، أنهى "EGX30" التعاملات على تراجع 1.32% عند 16414.5 نقطة، مقابل " 1.83% لمؤشر "EGX70" عند 843 نقطة، و 1.88% لمؤشر "EGX100" عند 2138 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى نحو 19 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليتراجع إلى 930 مليار جنيه، مقارنة بـ 949 مليارا للأسبوع السابق.



وكعادة المستثمرين الأجانب، فقد اتجهت تعاملاتهم إلى الشراء بصافى 360.54 مليون جنيه، بنسبة 32.64% من التعاملات، بينما كان نصيب العرب 13.84% من التعاملات بصافى بيع 183.47 مليون جنيه، وكان نصيب المصريين من التعاملات 53.25%، خلال الأسبوع المنقضي.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "أمان" لتداول الأوراق المالية، إن حلف السيسى اليمين لولاية ثانية، من شأنه دعم البورصة بشكل إيجابى وإن كان بشكل محدود هذا الأسبوع، مرجحا تحرك المؤشر الثلاثينى صوب 16600 نقطة، فى النصف الأول من الأسبوع، قبل أن يعاود التراجع صوب 16200 نقطة.



وتوقع تحرك المؤشر السبعينى بين 830 و 845 نقطة، فيما أوصى باستغلال فرص صعود السوق فى الاتجاه نحو البيع.



وعلى صعيد أسهم المؤشر الثلاثينى، توقع تحرك سهم "جلوبال" بين 4.70 و 5.5 جنيه، مقارنة بـ 4.87 جنيه الخميس الماضى، بعد تراجعه بنحو 4% عقب خروجه رسميا من مؤشر "مورجان ستانلى" للأسواق الناشئة، وسهم السويدى إليكتريك بين 195 و 220 جنيه، مقارنة بـ 209 جنيهات بإغلاقات الخميس، بعدما تم إدراجه رسميا بمؤشر "مورجان ستانلى" كبديل عن "جلوبال".



وفيما يتعلق بالأسهم صاحبة الوزن النسبى الأعلى على المؤشر الثلاثينى توقع "الأعصر" اتجاه سهم البنك التجارى الدولى بين 82 و 87.5 جنيه، مقارنة بـ 84.24 الخميس الماضى، والمجموعة المالية هيرميس القابضة بين 21.80، و24 جنيها، مقارنة بـ 22.9 الخميس.



وتوقع تحرك سهم أوراسكوم للإعلام بين 0.76 و 0.80 جنيه مقارنة بـ 0.78 الخميس، و المصرية للاتصالات بين 14.30 و 15.5 جنيه، مقابل 14.71 الخميس الماضى، وسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" بين 12.25، و 12.80 جنيه، مقارنة بـ 12.49 الخميس.



وعلى صعيد أسهم المؤشر السبعينى، رجح تحرك سهم سيدى كرير بين 28 و 31 جنيه، مقارنة بـ 29.35 الخميس، وسهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بين 1.05 و 1.18 جنيه، مقارنة بـ 1.13 الخميس الماضي.



وأكد عادل عبدالفتاح، رئيس الشركة المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية، أن التراجعات التى شهدتها السوق فى مايو الماضى، تعد حركة تصحيحية طبيعية عقب الارتفاعات التى شهدتها الفترة الماضية، وأسفرت عن 18400 نقطة.



ورجح أن تعاود السوق مجددا هذا الأسبوع لتتحرك بين 17300 و17800 نقطة هذا الشهر، مدعومة بحلف الرئيس اليمين لفترة رئاسية جديدة، وما يبعثه هذا الأمر من رسالة طمأنة للمستثمرين.



وتوقع تحركات إيجابية لأسهم قطاع البتروكيماويات، خاصة مع اقتراب الطروحات الحكومية، واستحواذ القطاع على النسبة الأكبر منها.



ومن بين 23 شركة، إجمالى الطروحات الحكومية، يستحوذ قطاع البترول على 11 شركة، بينها سيدى كرير للبتروكيماويات، وأبوقير للأسمدة، و الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".