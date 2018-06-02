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سيـــاســة
حبس «منى مذبوح» على ذمة التحقيق لإساءتها للمصريين
السبت 02 يونيو 2018 06:33 م
حبس منى مذبوح
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حبس منى مذبوح
نجوى عبدالعزيز
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس المواطنة اللبنانية منى مذبوح، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.
كانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح على خلفية الإساءة التى وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التى قد يقضى عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.
يشار إلى أن ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.
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