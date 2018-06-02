EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
ميدو يداعب رمضان صبحي على تويتر بعد تجديد تعاقده بالدورى الإنجليزي
السبت 02 يونيو 2018 06:17 م
النجم المصرى رمضان صبحى
أخر الأخبار
النجم المصرى رمضان صبحى
أحمد صبرى
داعب النجم أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، رمضان صبحي لاعب المنتخب، ووكيله نادر شوقى، بعد تجديد تعاقده مع فريق فى الدورى الإنجليزى الممتاز.
وقال ميدو، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "برافو نادر شوقي.. أول وكيل لاعبين في العالم يجيب عقد لرمضان في رمضان".
كان رمضان صبحي غادر صباح اليوم لإنجلترا، برفقة وكيله نادر شوقي لاجتياز الفحص الطبي لنادي هيدرسفيلد، الذى تعاقد معه بعد انتهاء عقده مع نادى ستوك سيتى الذى ظل فيه موسمين.
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا