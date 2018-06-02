12 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال 5 أشهر

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منى عبدالباري



سجلت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 12 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع قيمته 341 مليون جنيه.



وعلى صعيد شهر مايو استحوذ الأجانب على 24.6% من التعاملات بصافي شراء 428.5 مليون جنيه، بينما كان نصيب العرب من التعاملات 11.38% بصافي شراء أيضا 254 مليون جنيه، فيما كان نصيب المستثمرين المحليين 64% من التعاملات.



كما استحوذت المؤسسات خلال الشهر على 53.50% من التعاملات، بصافي بيع 883.95 مليون جنيه، بينما كان باقي التعاملات من نصيب الأفراج بواقع 46.50%، بعد استبعاد الصفقات.



وتكبدت البورصة خسائر كبيرة شهر مايو الماضي، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي نحو 10.28 % مغلقا عند 16414 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.94% عند مستوى 843 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا عند 2138 نقطة خاسرا ما نسبته 7.31%.



وخسر رأس المال السوقي نحو 76 مليار جنيه مغلقا عند مستوى 930.39 مليار جنيه في مايو، مقارنة بـ1.006 مليار جنيه في أبريل.