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680.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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الفراخ البلدي
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب وعيار ٢١ يسجل 646 جنيها
السبت 02 يونيو 2018 04:59 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، تراجعا خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21 نحو 646 جنيها للجرام مقابل 648 جنيها أمس الأول.
وعيار ١٨ سجل 553 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 738 جنيها، وسجلت الأوقية 1293 دولارا بدلاً من 1297 دولارا أمس.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5167 جنيها بدلاً من 5185 جنيها أمس.
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